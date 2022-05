Yeferson Cossio le hizo broma a su mamá con un ratón falso y más

El influenciador Yeferson Cossio divirtió a millones de sus fanáticos luego de revelar graciosas bromas que les hizo a varios miembros de su familia.

Te puede interesar: Yeferson Cossio reveló video de su experiencia buceando

A través de su página de Facebook, donde tiene más de 17 millones de seguidores, el joven compartió un video en el que recopiló varias bromas a sus allegados en medio de su más reciente viaje a San Andrés.

Yeferson le hace bromas a sus familiares

En la grabación mostró primero la reacción que tuvo su mamá cuando le mostró un ratón falso.

En el clip se ve a Yeferson tocarle la puerta de la habitación a su madre y cuando esta le abre, este con un control remoto logra mover un ratón de juguete y esta cree que es de verdad y de inmediato sale corriendo y grita.

“Ay nooo, como mi***… Ay me voy a poner hasta a llorar, mirá”, expresó.

“A mamá casi le da un infarto con un ratón falso”, agregó el creador de contenido.

Por su parte, también mostró cuando le echó un balde de agua a su hermana, la influenciadora Cintia Cossio cuando esta estaba durmiendo en una hamaca.

Además, de molestarla a ella y a otros allegados con una vuvuzela y una cucaracha de mentiras.

También bromeó con un spray de mal olor, el cual oprimió en varias ocasiones en diferentes lugares de donde se estaban hospedando.

Tras su publicación, logró miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde le expresaron lo mucho que se divirtieron en solo pocos minutos de haberla revelado.

“Pobre tu mamá. Casi sale volando del susto”, “yo me muero con el ratón, le tengo fobia”, “pobres mujeres, en manos tuyas”, “jajajaja muy buenas tus bromas me hacen reír demasiado”, “jajaja pero lo mejor de lo mejor es la reacción de Cintia siempre jaja”, “ustedes siempre sacando nos las mejores sonrisas con sus bromas me da mucho gusto seguirlos en todas sus redes”, “como me divierten con todas esas locuras”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, el influenciador continúa entreteniendo a sus seguidores con su diverso contenido y promocionando su más reciente lanzamiento “Sin Preocupaciones”, cuyo videoclip suma cerca de 300 mil reproducciones en YouTube con solo pocos días de haberse estrenado.

Además, de segur trabajando en su curso “Método Cossio”, donde espera que sus fanáticos moneticen en redes sociales.

No dejes de leer: Nicolás Arrieta reaccionó a la nueva canción de Yeferson Cossio