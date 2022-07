Yeferson Cossio reveló uno de sus secretos para el éxito

Es habitual que el nombre de Yeferson Cossio esté en tendencia en las plataformas digitales, donde se ha destacado por su enorme comunidad de seguidores (más de 9,4 millones de seguidores) que a diario están al pendiente de lo que hace y publica.

Recordemos que sus contenidos habituales están marcados por las bromas y retos extremos con sus familiares y amigos más cercanos, por contenidos de su trabajado cuerpo y por las solidarias obras sociales que constantemente tiene con perritos, fundacionesde animales y personas vulnerables.

Todo esto, ha sido gracias al rotundo éxito digital que alcanzó el también empresario para comienzos del año 2020, donde en pleno marco de la pandemia por Covid-19 se hizo furor por sus contenido que llegaron a irrumpir todo lo que los internauats colombianos estaban acostumbrados a ver.

Sin embargo, más allá de sus contenidos ha sido la perseverancia y algunos tips personales los que le han permitido seguir vigente, incluso ahora, cuando sus habituales bromas y retos extremos han estado menos prsentes en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook, que es donde mayor público alberga.

Fue por ello, que aporvechó una reciente pero casual fotografía para hacer público alguno de sus secretos para que le vaya tan bien en la vida.

"No soy de publicar estas cosas pero amé esta mier#$...créanme que a mí me ha ido bien en todo lo que me he propuesto en la vida, es principalmente por esto. Siempre mirando al frente, enfocado en lo mío, no me importa que hayan hecho o no hayan hecho los demás. No compito con nadie. El éxito o fracaso de los otros, no influye en mi vida o en mi carrera", escribió Cossio en sus historias.