Yeferson Cossio promete no beber más en su viaje y las fiestas en Europa

El creador de contenido paisa, Yeferson Cossio ha estado publicando en su cuenta de Instagram, en la cual tiene más de 9 millones y medio de seguidores, una serie de historias en las que revela las diferentes actividades que está haciendo con sus amigos en Europa y en el festival de música electrónica llamado Tomorrowland.

Sin embargo, el hecho de estar tanto tiempo de fiesta y bebiendo lo ha hecho arrepentirse públicamente con sus seguidores por lo que prometió no volver a hacerlo. No obstante, este domingo 24 de julio aseguró que nuevamente tenía planeado asistir a un festival de este tipo de música, reiterando que lo último que haría allí sería tomarse un trago.

En el texto de la historia, reitero su promesa escribiendo: “prometo no beber hoy [emoji de carita riéndose]”

Pero lo que quería hacer el creador digital con esta confesión era preguntarles a sus seguidores cuál outfit le quedaba mejor para esta noche tan especial, pues se encontraba midiéndose ropa en una tienda.

“Entonces mire, vine a comprar ropita para que me ayuden a elegir que ahorita, si algo, les subo una foto con el outfit. Por ejemplo, estos zapatos… no sé, siento que van con esto ¿Se ven cool o qué? Esta camisa no es de mi talla y no soy capaz de quitármela y tengo vergüenza de ir a decirle al vendedor que me la ayude quita porque no soy capaz de abrir los brazos, por eso estoy hablando pasito, está afuera” explicó a sus seguidores el paisa.