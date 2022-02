Yeferson Cossio reaccionó a la filtración de un video íntimo suyo con una ex

El influencer paisa Yeferson Cossio sorprendió a los más de 8 millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al referirse, a través de sus historias, a la filtración de un video íntimo suyo con una exnovia por el cual muchos llegaron a suponer que se trataba de una infidelidad.

"Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer pues que después de cuatro años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo enviándoselo a Jennifer", empezó diciendo Yeferson Cossio.

El creador de contenido digital contó que el video "lo había visto hace un par de semanas, pero me quedé callado esperando a que estallara y nunca había estallado. Ya obviamente pues con el otro video de estos influenciadores y eso, ya está empezando (...) Yo pensé: 'me quedo callado, no le doy relevancia'".

"No fue una infidelidad, fue algo que pasó hace cuatro años con la que era mi pareja en ese entonces", resaltó Yeferson Cossio poniendo fin a los rumores difundidos en redes sociales.

En lo que algunos calificaron como una indirecta a Dani Duke y La Liendra, el influenciador dijo que "no me ahogué, nadie se ahogó. Una belleza, entonces ¿por qué me voy a quedar callado?".

"Dejen de ser patéticos, perdedores. Dejen de etiquetarme eso (...) ¿Pa qué me etiquetan eso? Yo lo vi, yo lo hice", concluyó Yeferson Cossio.

