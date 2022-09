Yeferson Cossio publica foto en toalla y fans le hacen atrevidas propuestas

Hace algunas semanas Yeferson Cossio viajó para radicarse en Japón y desde allí ha compartido con sus casi doce millones de seguidores varias de las cosas que ha realizado, pero también ha provocado más de un suspiro entre los internautas al mostrarse en varias fotografías sin utilizar camisa.

Es así que recientemente el influenciador nuevamente logró enamorar a sus seguidores al aprovechar que estaba saliendo de darse una ducha y que estaba solamente en toalla, para tomarse una fotografía frente al espejo.

Una fotografía que provocó muchos suspiros

En la instantánea, se puede ver a Yeferson, recargado a una pared, posando de perfil, con la cabeza un poco agachada y mirando su celular y dejando ver su torso desnudo y cubriéndose la parte inferior de su cuerpo con una toalla y es que, aunque la foto había sido publicada antes en la cuenta oficial de Instagram de Cossio, una cuenta fan volvió a publicarla, provocando revuelo.

Y es que no solamente Yeferson Cossio puso a volar la imaginación de los fans con la foto, sino que también con el texto que se publicó al subirla a las redes sociales, pues les dedicó un mensaje en el que le dice a alguien que en la foto no han visto nada que no hubiesen visto antes, además afirmó que solo ellos sabían cómo le podían quitar la toalla.

“Nada que no hayas visto 😏🔥 solo tú sabes cómo quitarme la toalla 🖤”, escribió la cuenta fan de Yeferson Cossio al realizar el post en su cuenta de Instagram.

La fotografía fue muy bien recibida por los fieles seguidores de Cossio, por eso en pocas horas completó cientos de likes y mensajes de los internautas que aprovecharon el cajón de comentarios para hacerles atrevidas propuestas al influenciador, y detallando cómo ellos le quitarían la toalla, mientras otros escribieron halagadores mensajes.

"Cuídate mucho", "Wuaay q hombresito", "Con los dientes", "Que paso con @jennmuriel, se ven tan lindos juntos...", "Yo l e quito la toalla, papacito", fueron algunos de los mensajes que recibió Yeferson Cossio.

