¿Nuevo amor? Yeferson Cossio habría revelado que ya tiene novia

El influenciador Yeferson Cossio sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores al revelar que ya tendría un nuevo amor y hasta enseñó lo que sería una íntima conversación con ella.

El creador de contenido se encuentra viviendo en Tokyo, Japón desde hace ya varias semanas y por tiempo indefinido. La razón de esta decisión, según ha manifestado en diversas ocasiones, estuvo relacionada con la búsqueda de su propia paz interior, pues al parecer el joven habría sentido que había perdido el rumbo, por lo que un nuevo romance resulta un poco contradictorio.

Y de hecho lo es, ya que Cossio también dejó claro por medio de sus redes sociales que su viaje a Japón no tenía nada que ver con el hecho de ir a conseguir pareja o de relacionarse de esa forma con alguna mujer.

Recientemente el creador de contenido compartió por medio de sus redes sociales un pantallazo de un mensaje que habría recibido por medio del chat privado de Instagram en donde una de sus seguidoras le declaraba su amor y le preguntaba cómo iba su viaje a Japón. Además, le afirma lo mucho que lo ama y lo fanática que es de él.

“No importa si no me respondes, igual aquí me desahogo y te cuento todo. Primero, primero, soy tu fan número uno. Si voy a Colombia voy porque quiero conocerte. Desde que empezaste te sigo, o sea, súper pendiente de tus historias, de todo, porque yo sí te amo. Pues segundoooo, ¿Sabías que eres el amor de toda mi adolescencia? Y buenoooo, ¿Cómo te va en Japón? Algún día que sea más adulta revisaré estas conversaciones jajajajaj que risa, pero en serio me gusta hablar por chat contigo. Lit, no pasa nada si no me respondes. La cosa es que ya somos BFF (Mejores amigos)”.