Jhonny Rivera divierte a fans con efecto que puso sus labios gruesos

Jhonny Rivera es uno de los cantantes populares más activos de las redes sociales, pues allí, aparte de su gran talento para la música, suele divertir a sus más de tres millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram con los retos virales que suele interpretar y hace pocas horas volvió a sacar las risas de sus fans.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, el artista publicó un video con un popular filtro de Tik Tok, que lo hace ver con los labios demasiado gruesos, como si se los hubieses operado, luego él comienza a hablar, aclarándole a los internautas que él no se ha realizado ninguna cirugía solamente en los párpados y pidió, en broma, que no lo molesten más con ese tipo de preguntas, aunque lógicamente todo se trataba de una broma.

“La única cirugía estética que me he hice fue la de los párpados, que inclusive ahí tengo un moradito, ahí se ve, yo no me he hecho nada más, la gente por qué es así, que joden y joden, que ah, solamente tengo esa cirugía”, dijo Jhonny Rivera, muy serio en su video.