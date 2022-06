La millonada que Yeferson Cossio prometió regalar a sus seguidores

Si por algo se caracteriza el creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio es por su contenido de humor y bromas extremas, por su enorme corazón para ayudar a animalitos y personas vulnerables, por sus exorbitantes gastos y últimamente, por su sonada ruptura con quien fue su novia por casi 10 años, la también influencer Jenn Muriel.

Pese a ello y algunos escándalos en los que se ha visto envuelto, el apoyo de sus millones de fanáticos parece ser cada vez más incondicional, ya que siempre apoyan los contenidos que comparte tanto en su rol como creador de contenido como en las canciones que ha hecho públicas en las plataformas musicales, en su nueva faceta de cantante. Vale aclarar que antes de incursionar como influencer, Cossio ya había hecho carrera musical.

Tanto ha sido el apoyo y gratitud que tiene el paisa, que en las últimas horas aprovechó su más reciente dinámica de preguntas, para anunciar la millonada que tiene planeada repartir entre sus fanáticos, cuando su cuenta personal de Instagram llegue a los 10 millones de seguidores.

Apenas llegue a los 10 millones en Instagram, pues ya casi, ese día les voy a regalar obviamente a mis seguidores de Instagram, uno 400 o 500 millones de pesos, pues a la final todo lo que he conseguido es por ustedes, entonces ese día lo hago", prometió el también cantante.

Yeferson Cossio reveló los regaños de Cintia Cossio

Dentro de su dinámica de preguntas, el influencer también fue interrogado sobre el fuerte regaño que le había dado su hermana Cintia, a lo que se mostró confundido porque según él, ella lo regaña tanto que pierde la noción por uno en específico.

Como muestra de ello estuvieron los que le dio durante la jornada de este jueves cuando Yeferson salió de fiesta, hecho que Cintia no tomó con gracias y empezó a decirle por WhatsApp. A esto, Yeferson no tuvo más remedio que bloquearla para poder disfrutar de su noche sin "las cantaletas" de su hermana. De hecho, afirmó que solo la desbloqueó hace unas horas y que pese a ello, no se salvó de sus regaños.

Finalizó su rágafa de historias sobre Cintia, mostrando algunas de las bromas más épicas que le ha hecho a lo largo de sus contenidos. Una de ella, fue cuando lanzó su billetera a un río, con casi 600 mil pesos colombianos en efectivo, con toda su documentación, credenciales bancarias, etc.

