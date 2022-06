Yeferson Cossio se mostró decaído al ver a sus amigos en pareja

En los últimos días los nombres de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel se apoderaron de las plataformas digitales tras confirmarse la ruptura de la relación, que duró casi 10 años. Así lo dio a conocer el propio Cossio en su más reciente dinámica de preguntas, donde quiso darle fin a los rumores y preguntas al respecto.

“Voy a confirmar esto, porque vi en las noticias que ella hace días salió a confirmarlo, no tengo novia hace como un mes, no estamos mal, no nos vemos tampoco, pero hablamos, tenemos hijos, los perros, es lo único que necesitan saber", expresó Cossio.