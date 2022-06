Jenn Muriel reveló cómo ha hecho para superar su tristeza

En los últimos días los nombres de los creadores de contenido Yeferson Cossio y Jenn Muriel se apoderaron de las plataformas digitales tras confirmarse la ruptura de la relación, que duró casi 10 años. Así lo dio a conocer el propio Cossio en su más reciente dinámica de preguntas, donde quiso darle fin a los rumores y preguntas al respecto.

Recordemos que los rumores de esta ruptura ya eran muy intensos, debido a la lejanía entre ellos y debido a que en los últimos días dejaron de seguirse en sus redes sociales personales como si le estuvieran dando un cierre definitivo a su noviazgo. Tras conocerse la noticia, se conoció que Muriel quiso tomar distancia y viajar con dos de sus amigas ¿para vivir su duelo?

Al parecer, la pisa si viajó para evadir la tristeza que sentía, ya que como bien lo confirmó en su más reciente dinámica de preguntas, siempre que se siente decaída anímicamente, busca consentirse, viajar y hacer lo que le gusta, para contrarrestar las emociones negativas.

"Cuando yo no me siento de ánimo, a mí me gusta como darme gusto, mimarme, como lo que más me gusta que son alitas picantes con cerveza y pongo una película de comedia, debe ser de comedia para que me suba el ánimo, me gusta poner la música que más me gusta para que me prenda y me den ganas de bailar, me gusta mimarme, entonces me hago mascarillitas en la carita o en el cabello y llamo a las personas que quiero", expresó la paisa.