Yeferson Cossio confiesa quién le prohíbe dejarse crecer la barba

El influencer paisa Yeferson Cossio divirtió a los más de ocho millones de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al confesar que alguien le prohíbe dejarse crecer la barba y revelar de quién se trata.

Mientras se graba afeitándose, Yeferson Cossio pregunta: "mamá, ¿ahora estás feliz?". Además, relata que fue ella quien "me exigió que me quite la barba que porque según ella en historias parezco un desechable".

"¿Te gusta lo que ves ahora, mamá?", insistió el influenciador en sus historias de Instagram.

En otra historia, Yeferson Cossio dice: "a ver, entonces hagamos un pequeño resumen. Tengo 27 años, nací en Medellín y vivo solo, pero mi mamá no me deja tener la barba larga. ¿Qué tal suena eso?".

El influenciador paisa ha sido noticia recientemente tanto por su separación de la creadora de contenido Jenn Muriel como por su polémico beso con Aida Victoria Merlano, tema sobre el que La Liendra también se pronunció y Yeferson Cossio no dudó en responderle.

Luego de confirmar su separación de Jenn Muriel, el paisa de 27 años prometió retomar las bromas en sus redes sociales y mantener su vida personal en privado.

