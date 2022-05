El detrás del video de Yatra asegurando que Camilo y Rauw no están enamorados

El cantante Sebastián Yatra estuvo en boca de miles de internautas luego de que supuestamente se filtrara un video donde asegura que sus colegas Camilo Echeverry y Rauw Alejandro no están tan enamorados como se muestran en redes sociales y como el mundo cree.

La grabación que circula es de este en Argentina en medio de un restaurante conversando con la actriz Susana Giménez, quien lo interroga al respecto.

“¿Es cierto lo de estos manes? sí, no. Ni Camilo ni Rauw no están tan enamorados. Yo lo que me he dado cuenta en estos años que llevo trabajando es que (hace movimiento con su cabeza de 'no')”, se le escucha decir al paisa.