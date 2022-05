Intentaron extorsionar a Sebastián Yatra con su supuesto video íntimo

Sebastián Yatra es uno de los artistas colombianos más reconocidos en el mundo de la música debido al éxito de muchas de sus canciones, además de su participación en diversos programas juveniles, sin embargo, recientemente ha estado en boca de algunos medios de comunicación debido a la circulación en redes sociales de un video íntimo que al parecer tendría como protagonista al cantante colombiano.

No dejes de leer: Sebastián Yatra presenta el video de su nueva canción ‘Si me la haces’

Al llegar al aeropuerto de Ciudad de México, donde se presentó en el Festival Emblema 2022, el intérprete de “Tacones Rojos” y “Chica ideal” fue abordado por varios periodistas que le preguntaron sobre un supuesto video íntimo que está circulando en las redes sociales y páginas para adultos, donde se afirma que se trataría de Sebastián Yatra.

Sebastián bromeó con el tema

En ese momento el artista afirmó que él no ha visto el video completo, pero que vio una parte y quedó sorprendido por el gran parecido de la persona que aparece en el video, con él, y bromeado dijo que “hasta lo dudó”, sin embargo, aseguró que no se trata de él.

“Yo no lo vi, no lo vi del todo (…) me parezco un montón, yo hasta lo dudé” respondió el cantante colombiano.

Intentaron extorsionar a Sebastián Yatra

Más adelante, Sebastián Yatra reveló que este video desencadenó en un intento de soborno por parte de un hombre que se contactó a través de su manager por correo electrónico e intento extorsionarlo asegurándole que él tenía el video, que ya estaba circulando en internet y que él podía ayudarle a eliminarlo el de la red a cambio de dinero.

“De hecho me escribió mi manager, Paula, como el día antes, que le habían mandado cómo un e-mail, tipo: ‘oye, tenemos el video porno de Sebastián, si lo quieres páganos tanta plata, o alguna cosa, pero ya está regado, te avisamos por aquí, pero podemos ayudarte’”, detalló Sebastián Yatra.

El cantante bromeó dudando que el video fuera de él, pero dejó claro que él no es quien aparece en el video y que es un hombre precavido sobre todo cuando está en situaciones íntimas, además reveló que no accedió a la extorsión y que no sabe sus papás vieron el video ya que no ha hablado del tema con ellos.

Mira también: Sebastián Yatra conquista de nuevo al mundo en canción con hijo de Andrea Bocelli