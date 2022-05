Mostrando un poco más de Índigo, Camilo estrenó video de “Pegao”

El cantante Camilo Echeverry estrenó su sencillo musical titulado “Pegao” luego de varios días de expectativa.

Por medio de su canal de YouTube y de diferentes plataformas streaming de música lanzó la primera canción que hará parte de su próximo álbum llamado “De Adentro Pa Afuera”, el cual anunció días atrás, donde señaló que cada mes dará a conocer una canción de este disco.

Según detalló este nuevo proyecto musical estuvo inspirado en su pequeña hija Índigo, fruto de su matrimonio con la artista Evaluna Montaner.

En la grabación del videoclip de “Pegao” se muestra al principio actuando con la joven y cargando a su bebé.

Allí dejó ver un poco más de la bebé, de quien solo han mostrado sus pies en redes sociales.

En las imágenes mostró a la niña usando uno de los pañales amigables con el medio ambiente, que tanta atención llamaron de sus seguidores semanas atrás cuando Evaluna mostró a Camilo bailando con la bebé y se veían los pañales de tela colgados para secarse.

Además, enseñaron la cantidad de pelo negro que tiene la niña, detalle que también captó las miradas de sus admiradores.

“Amor tenemos que grabar el video de Pegao (…) tenemos que salir a buscar”, le dice Evaluna, a quien solo se ven sus piernas.

Camilo le responde que no le apetece salir, pues solo quiere estar con su hija y le propone grabarlo en la casa, pero de una manera diferente a como lo han hecho en anteriores ocasiones.

Posteriormente comienza el video, donde solo se ve a Camilo en diferentes situaciones por toda su casa en Miami, Estados Unidos, donde residen actualmente.

Con menos de un día de haberse estrenado ya logró más de millón y medio de reproducciones en YouTube.

Asimismo, el artista se mostró bailando y motivando a sus seguidores a hacer dicho trend con su canción en su cuenta de Instagram.

“Me muero con los piecitos de Indigooo", "Camilo haciendo como que golpea la olla para no espantar a Índigo", "este audio se me a pegaoo", "esta canción está increíble", "amé", "tengo el oído todo el día PEGA'O a esta canción", "amamoooooss", "cómo me gozo con estoooooo", "estoy obsesionada con Pegao", "me encanta", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, el artista sigue promocionando su canción, trabajando en su disco y disfrutando de la llegada de su pequeña y de su esposa Evaluna Montaner.

