Yailin, pareja de Anuel AA, respondió a quienes la tildan de "mantenida"

La cantante Yailin ‘la más viral real’ respondió a miles de sus fanáticos que la critican y han tildado de “mantenida”.

La joven realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, y allí estaba contándoles a sus admiradores lo que haría en el día.

En la grabación se dejó ver junto al puertorriqueño, quien estaba detrás de ella escuchándola y muy sonriente.

“Nos vamos pa'l gimnasio porque esta marcación y esta lipo no se puede ir porque nosotros comemos demasiado”, contó.

Posteriormente detalló que después se irían a trabajar y aprovechó para responder a quienes la critican y aseguran que ella no hace nada y solo disfruta del dinero del cantante.

“Vamos a seguir trabajando, porque, aunque uno no les demuestre a ustedes que uno está trabajando, eso no quiere decir que uno no esté trabajando, una está trabajando”, señaló, provocando risas en Anuel AA.

“¿Sí o qué?”, le preguntó al artista y este contestó apoyando su comentario.

“Lo que ella dijo”, mencionó.

Asimismo, aclaró que el hecho de que ella no muestre que está trabajando no quiere decir que así no sea.

“Estamos trabajando lo que pasa es que uno no tiene que estar subiendo nada de lo que uno hace, ustedes ven lo que uno les permite ver de nosotros”, agregó.

Por ahora, la famosa pareja continúa revelando algunos detalles de su relación y lo bien que la pasan juntos.

Además, de anunciar algunos proyectos en conjunto.

Yailin, prometida de Anuel AA, deja contundente mensaje tras masivas críticas

Esposa de Anuel AA reveló inédito video de su juventud bailando