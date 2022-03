Anuel AA y Yailin revelan cómo empezó su relación y más detalles

Los cantantes Anuel AA y Yailin ‘la más viral real’ revelaron cómo comenzó su relación amorosa y cómo disfrutan actualmente de su romance.

Te puede interesar: Yailin, prometida de Anuel AA, deja contundente mensaje tras masivas críticas

"Somos como dos muchachos juntos. Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos" , señaló la dominicana en entrevista con People en Español.

Según detallaron al principio su noviazgo fue a distancia, pero desde hace poco Yailin se fue a vivir con el puertorriqueño en Miami, Estados Unidos, donde ya compraron casa y a la cual se mudarán muy pronto.

Por su parte, el cantante detalló lo libre que se siente de estar con Yailin y poder ser él mismo.

"Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada (…) Me da paz, me da felicidad", expresó.