¿Anuel AA y Yailin planean tener hijos? Así respondieron

Los cantantes Anuel AA y Yailin ‘la más viral real’ contestaron si planean tener hijos luego de su inesperado compromiso, destacando que está dentro de sus planes a futuro.

Por su parte, Yailin, de 19 años de edad, confesó su gusto por los niños y lo mucho que le gustaría ser madre.

"Me gustan los niños, a veces me siento con algún niño o niña y vuelve el tiempo atrás. Me siento pequeña, me pongo como un muchacho a meterle conversación", dijo.