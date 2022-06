Vecina de Epa Colombia deja en evidencia el escándalo de la influenciadora

Durante esta semana las redes sociales fueron testigos de lo que sería una nueva disputa entre Yina Calderón y Epa Colombia, pues la bogotana salió a su balcón en una prestigiosa zona de la capital colombiana a tocar desde su consola retando a la empresaria de fajas a un duelo en donde ambas toquen en vivo, además dio a entender que Yina Calderón no toca en vivo y que por lo tanto no se gana bien el dinero que le pagan.

“Yina, Yinita, Yininis, vecina que no te quiero ni ver, mentiras amiga, vea lo más bonito de todo, Yina, es tocar en vivo para cobrar esos 5 palos, oye, o si no regálemelos a mí para yo regalárselos a la gente”, dice Epa Colombia en un video publicado en sus historias de Instagram.

Pero más allá del reto a Yina Calderón y la respuesta de la influenciadora, hay otro conflicto que se podría estar generando y sería entre Epa Colombia y sus vecinos, pues en las historias que ella publicó en su cuenta oficial de Instagram quedó en evidencia que la música que ella intentaba mezclar estaba a alto volumen y al igual que su voz.

Y la evidencia está en las historias que publicó una vecina de Epa Colombia en su cuenta de Instagram y que ha sido replicada en varias cuentas de famosos, donde manifiesta que el ruido que estaba haciendo Epa Colombia se escuchaba en todo el barrio.

“Les cuento que me desconecté y comienzo a sentir el aleteo intenso y yo ummmm, menos mal comenzó cuando terminé el show o si no me tocaba pausarlo, se escucha en todo el barrio, todo el barrio”, manifestó la joven.