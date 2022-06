Andrea Valdiri le revela a Saruma por qué no da segundas oportunidades

Una extensa conversación tuvo Andrea Valdiri con Felipe Saruma en las redes sociales en el podcast del influenciador en el que entrevistó a su pareja sobre diversos temas, como, en lo que ella se fija a la hora de contratar a alguien, el tipo de alcohol que le hace daño y cómo es ella cuando está borracha.

Pero la conversación continuó y Saruma preguntó por otros temas, uno de ellos, sobre las oportunidades, pues el influenciador afirmó que Valdiri tiene la capacidad de renovarse fácilmente y dejar ir lo que se deba ir, y que ella es bien con las personas que están a su alrededor pero que cuando le fallan ella no da segundas oportunidades.

Al respecto la barranquillera afirmó que eso es verdad ya que ella siempre entre lo mejor de ella a los demás y no tolera que las personas le hagan daño a ella, porque ella no lo hace, luego dejó claro que no tolera las segundas oportunidades y que la gente que le hace daño, para la bailarina está muerta.

“Yo no doy segundas oportunidades, porque siento que la doy toda para ti o para cualquier persona que llega a mi vida, que te doy todo lo mejor de mí, pero no tolero que tú me hagas daño, porque es que yo no tengo esa intención para ti ¿por qué tú me haces daño si yo soy bien contigo? Por eso no tolero las segundas oportunidades y cuando la gente me hace daño, para mí está muerta”, dijo Andrea Valdiri.