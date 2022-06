Andrea Valdiri revela cómo es ella cuando se emborracha

Andrea Valdiri y Felipe Saruma siempre se han mostrado sinceros en las redes sociales, hablando de temas profesionales y muy personales sin ningún tapujo, es por eso que recientemente en medio de una dinámica del influenciador, ambos tuvieron una conversación en la que reveló varios detalles, como la forma en la que ella valora a las personas que trabajan con ella y cómo actúa ella cuando ella está ebria.

En medio de una entrevista de Saruma a su esposa, la bailarina barranquillera reveló en qué se fija ella a la hora de buscar a una persona que quiera trabajar con ella, asegurando que ella se fija en que tenga “honestidad y muchos valores, luego confesó que ella busca emborracharlas ya que considera que de esa manera puede conocerlas mucho más.

En la misma conversación, Andrea Valdiri confesó que cuando ella se emborracha, se vuelve muy “pechichona”, es decir, cariñosa con Felipe Saruma, además reveló que se vuelve “como una niña” por la forma en la que ella se expresa e interactúa con las demás personas, posteriormente afirmó que el alcohol no le cae mal, a excepción del whisky, aunque sabe a qué límite puede llegar con el alcohol.

“A mí la borrachera no me da ni pesadez, es más, si me das wiski, comienzo a dar trompada, comienzo a tirar muñeca, pero siento que ya conozco lo que me pone mal, ¿sí me entiendes?, yo siento que cada persona debe saber, hasta qué límite vas a llegar”, dijo la bailarina.