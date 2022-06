La razón por la que Andrea Valdiri tiene pocos amigos

La creadora de contenido Andrea Valdiri y su ahora esposo Felipe Saruma, se han convertido en una las parejas más queridas de mundo digital, luego de que su relación sorprendiera a cientos de internautas que venían especulando desde hace varios meses que ambos tenía una relación que iba más allá de lo laboral, especulaciones que claramente resultaron ser ciertas y que fueron confirmadas por ambos cuando anunciaron que se casarían.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el influenciador publicó una nueva parte de su nuevo podcast que tiene por nombre Vertical Podcast. En esta ocasión el joven sorprendió a sus seguidores al tener como invitada a su esposa Andrea Valdiri.

En esta nueva entrega, la pareja habló de varios aspectos de la vida de la bailarina profesional, entre esos el apodo que tenía para referirse a su esposo y lo que Andrea considera importante en una persona que quiere trabajar con ella.

Luego de hablar de diversos aspectos de su vida tanto sentimental como profesional, Felipe Saruma quiso indagar un poco en la razón por la que Valdiri no tenía muchos amigos. De hecho, la creadora de contenido manifestó que esto tiene que ver mucho con su crecimiento en redes sociales y la fama que ha ido generando, pues al parecer esta ha sido la causante de algunos conflictos que se han ido presentando en su vida.

“¿Tú crees que, entre más reconocimiento, más bendiciones llegan, más te has cerrado (con las personas)?”, fue la pregunta que Saruma le hizo y a lo que ella respondió que no todo el mundo es merecedor de que compartas las bendiciones que recibes por tu trabajo, ya que muchas personas solo fingen ser amigos.

“A ti Dios te da una bendición ¿Sí? Y yo siento que no todo el mundo es merecedor de esa bendición (…) Si tú eres bueno en algo, tú eres estrella en lo que tú sabes hacer, pero no tienes necesidad de imitar a otro. Entonces, cuando querían parecerse o hacían cosas a mis espaldas y yo me enteraba, yo decía: ya entiendo que cada vez que voy subiendo siento que no todo el mundo tiene que estar ahí contigo. No todos tus amigos van a estar contigo en ciertos momentos, porque los que no son tus amigos se van soltando de esa cuerda, entonces es ahí donde tú tienes que aceptar y decir, ya, tengo que aceptar que esa persona no va a estar en mi vida, porque hizo esto, esto y esto”, explicó Andrea Valdiri.