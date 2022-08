Tras haber sido víctima de robo, Carolina Gaitán recibió una buena noticia

Hace algunos días, Carolina Gaitán, quien hizo parte del jurado de Factor X, reveló en sus redes sociales que sufrió una lamentable situación cuando asistió, junto a la actriz Catherine Siachoque, al concierto de Bad Bunny en Miami, Estados Unidos, pues al salir del evento, personas inescrupulosas le sacaron su billetera y el celular.

“Estábamos dichosas con ‘Cathi’ y cuándo ya empezó a ser como la salida, nos agarramos todos de las manos para poder salir todos bien y sin perdernos, y a mí me sacaron mi billetera con todo y mi celular. Este es un celular que había traído de repuesto para la otra cita y me salvó la vida y lo pude bloquear, pero bueno, para que sepan que en todas las partes del mundo roban y lástima, en una ubicación maravillosa y aun así pasó esto”, dijo la talentosa actriz y cantante en ese momento.

Sin embargo, pese a que ella pensó en algún momento que había perdido sus objetos personales, Carolina Gaitán hace pocas horas recibió una muy buena noticia y es que dos colombianos encontraron su billetera, que al parecer no había sido hurtada, sino que a ella se le había caído, e intentaron buscarla para devolvérsela con todo lo que contenía.

La actriz y cantante detalló que los colombianos que encontraron su billetera no lograron contactarse con ella, pero sí con Catherine Siachoque quien recibió sus objetos y se los envió a Los Ángeles, Estados Unidos, donde Carolina se encuentra en este momento.

“Quiero contarles que sí, sí me robaron el celular, esto sí pasó, la billetera al parecer se cayó, y quiero contarles una supernoticias y es que me hace demasiado feliz, que unos colombianos, nuestra gente, unos paisas divinos, se la encontraron en el piso, contactaron a Cathy Siachoque, se la dieron a ella, con todo, con mis tarjetas, con todo y Cathy ya me la mandó a Los Ángeles”, detalló Carolina.