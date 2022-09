"Tiene buena mano Lina", Juan Duque causa revuelo con fotos en redes

Juan Duque es uno de los nombres más sonados y hablados en los últimos meses, ya que, el antioqueño viene sorprendiendo con su música en los últimos meses y también ha acaparado cientos de portadas y páginas de diferentes medios debido a su relación con la reconocida actriz Lina Tejeiro, con quien hace unas semanas oficializaron su noviazgo a través de una tierna publicación en redes.

Esta relación entre el artista y la actriz se ha convertido sin duda alguna en una de las más sonadas y comentadas en redes sociales, pues, sus constantes muestras de amor, sus detalles, sus tweets y todo su idilio de amor es seguido por millones de personas a diario.

Precisamente, una publicación hecha por el cantante recientemente en sus redes sociales hizo que los internautas destacaran que desde que está con la actriz luce más guapo.

El artista se encuentra promocionando por estos días su próximo sencillo musical, por eso, decidió compartir un post para anunciarles a sus más de 712.000 seguidores en Instagram que el 28 de septiembre salía su esperada canción, por eso, muy a su estilo decidió divertir y encantar a sus seguidores con sus mejores ángulos frente a la cámara, un video cantando un fragmento de su próxima canción y unos memes.

Tras la revelación, múltiples internautas aprovecharon para dejarle mensaje de felicitación al artista por su próximo sencillo musical, también los elogios no faltaron, pero sin duda algunos internautas concordaron en expresar que el artista se veía más guapo y feliz desde que está junto a la reconocida actriz.

No sabemos por qué, pero amamos tus looks; amo esa camiseta; va a ser todo un palo tu canción; cantar esa canción como si estuviera despechado es mi nuevo pasatiempo favorito; mucha belleza carajo; tus canciones son top como tú; qué bien come Lina; tiene buena mano Lina se puso lindo el Juan Duque.