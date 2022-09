Tía de Maluma confiesa que fue víctima de discriminación y envío un emotivo mensaje

Yudy Arias, la tía del cantante colombiano Maluma, es una reconocida modelo e instructora de Yoga en Estados Unidos, quien impresiona continuamente en la red social de Instagram al mostrar su estilizada y tonificada figura.

Arias quizá es muy recordada porque en febrero de 2022 publicó un video donde se vio bastante emocionada por la participación de su sobrino Maluma en la película ‘Marry Me’ junto a la guapísima Jennifer López y el reconocido actor Owen Wilson.

En esa oportunidad, Yudy escribió junto al video: “No he estado en muchos instantes emocionantes de tu carrera que desearía haber estado, pero me quedo con haber estado en el comienzo creyendo en ti y seguir viendo el mismo brillo de los sueños en tus ojos! TE AMO, hicimos historia bebé”.

Desde esa oportunidad, muchos en las redes sociales conocieron la hermosa tía de Maluma y quedaron paralizados con la inigualable belleza de la mujer, quien ha revelado que lleva un estilo de vida muy saludable, y seguramente ese es uno de sus secretos para lucir siempre radiante.

Y precisamente esa belleza llegó a que una reconocida diseñadora internacional le pidiera a Yudy Arias que hiciera parte de su pasarela en la semana de la moda en Nueva York, donde Arias se llevó varias miradas y suspiros.

En una de las publicaciones que hizo la tía de Maluma sobre el magno evento, uno de los más importantes en el mundo de la moda, se dejó ver muy segura mientras modelaba un llamativo vestido fucsia con el que pudo lucir sus tonificadas piernas y resalta su color de piel.

Al lado de la fotografía, Yudy confesó que no siempre fue aceptada como modelo y que hace varios años fue rechazada por su apariencia. “Tú no eres lo que buscamos… ni queremos”, le dijeron a Adriana en una agencia de modelos en Medellín.

La tía de Maluma agregó que luego por su propia cuenta emprendió y creó sus propias oportunidades. “…esto no acaba aquí (luego hice muchas marcas y fotos y catálogos - como modelo, etc.)”, añadió.

“Hace poco una diseñadora me vio y me dijo! WOW AMO TU energía con todo lo que eres…te quiero en mi próxima pasarela de … #NYFW New York fashion week y aquí estoy y esto es solo para decirles que JAMÁS de los jamases en sus vidas se queden con la opinión de alguien ni dejen que alguien defina SUS DESTINOS … y aquí les dejo una frase de Einstein: “SIENTO UNA ENORME GRATITUD POR TODOS LOS QUE ME DIJERON “NO” GRACIAS A ELLOS LO HICE YO MISMO”, así concluyó la tía Maluma su emotivo mensaje con el que inspiró a miles en la red social.