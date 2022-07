El antes y después de Stephania Duque que sorprendió en redes

La actriz Stephania Duque viene sorprendiendo a millones de televidentes con su personaje de Milena Méndez en Hasta que la Plata nos Separe, una mujer que ha sacado más de una "cana" a Rafael Méndez (Sebastián Martínez) y a su mamá (Alina Lozano) por sus actos de rebeldía.

Esta joven actriz ha logrado ganarse un reconocimiento en la televisión colombiana gracias a sus diferentes papeles en producciones como "Enfermeras"; "La nieta elegida" y "Te la dedico". En donde ha demostrado que puede llegar a ser una de las actrices más importantes de la televisión nacional.

Esta mujer aparte de su reconocimiento en pantalla también ha logrado llamar la atención de millones de personas en redes sociales, en donde posee más de 3,4 millones de seguidores, quienes no se pierden ningún detalle y publicación de la actriz.

Muestra de su influencia en las redes, fue una reciente publicación en la que mostró y sorprendió con dos estilos en su vida, una con maquillaje y una al natural, algo que, no pasó por desapercibido.

El cambio de Stephania Duque al natural y con maquillaje

Stephania tanto en la novela como fuera de cámaras luce un cabello crespo, por eso, recientemente la actriz decidió sorprender a los internautas al mostrarse con el pelo totalmente lizo.

La talentosa actriz compartió un clip en el que en primera escena se ve al natural, con su representativo cabello crespo y sin una gota de maquillaje, pero segundos posteriores aparece con un sorprendente cambió de look y completamente maquillada.

Sus seguidores aprovecharon la caja de comentarios para dejarle halagos y piropos con respecto a sus dos looks, pues la actriz demostró que tanto al natural como maquillada se ve bastante bien.

"Hermosaaaa amo ese pop de color; diosa; muy hermosa princesa muchos besos cariño; de las dos maneras te ves encantadora; muy lindo ese lunar hermosa; demasiado diva y divina; me encanta ese maquillaje, me encanta ese outfit; hermosa se ve con el cabello lacio; muy churra con o sin pañete; Me caso contigo; me gusta más al natural; con una picada de ojo así , me derrito; vas a hacer historia; , era momento de que cambiaras un poco". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

