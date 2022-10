Shakira expuso a Gerard Piqué: “me dijo, la próxima vez cierra esa boquita”

Los nombres de la cantante colombiana Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigun adueñándose de los titulares nacionales, por los datos, contenidos y nuevos detalles que siguen saliendo a la luz, tras confirmarse su ruptura el pasado mes de junio, al parecer, por una indifelidad por parte del futbolista del Barcela F.C. con quien sería su actual compañera sentimental: Clara Chía Marti.

Desde entonces, las repercusiones legales que se están llevando a cabo entre la pareja, las posibles nuevas relaciones y sobre todo las evidencias de los "desaires" que el deportista le habría hecho a la colombiana han estado más latentes que nunca, según los internautas, como clara bandera roja de que llevaba tiempo sintiéndose no tan satisfecho en su relación.

Una supuesta prueba feaciente sobre esto, se desempolvó hace pocas horas en la red social Twitter, donde un internauta aprovechó un hilo en su perfil oficial, para exponer públicamente una de las entrevistas que ofreció Shakira cuando todavía era esposa de Gerard Piqué y reveló la supuesta amenaza que este le hizo por hablar de más ante la opinión pública.

Según el hilo compartido en redes sociales, Shakira habría contado en una entrevista casual, el por qué no incluía modelos hombres en sus videos musicales, sino únicamente a mujeres. Al parecer, al futbolista no le hacía gracia verla trabajar y producir con tanta nómica masculina, por lo que ella optaba por hacer sus coreos y trabajos musicales con otras mujeres.

No me consta que Shakira haya sufrido violencia emocional con Gerard Piqué, pero hay cosas que me hacen pensar que si

