Sebastián Rulli y Angelique Boyer derrocharon romanticismo en pleno viaje

Los actores Sebastián Rulli y Angelique Boyer derrocharon romanticismo en redes sociales tras su reciente viaje a la Riviera Maya, en México.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, revelaron algunas fotografías de los que fue su merecido descanso por este lugar.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer mostraron cómo disfrutaron de su viaje

La actriz compartió un carrusel con varias fotografías que les tomaron y donde se ve reflejado todo su amor.

“La magia está en tu sonrisa, en el brillo de tus ojos cuando me miras. Sin compartir demasiado de lo vivido anoche (disfrutando el momento al máximo) me llegan estas imágenes y no puedo dejar de subirlas.

(…) Gracias a todo el equipo que nos llenó de amor”, escribió en la descripción de la publicación.

Rulli no tardó en contestarle comentando: “Uff que momentos tan hermosos e inovidables!!! Para repetir todas las veces que quieras!! Te Amooooo mi cielooo”.

Por su parte, el actor añadió un video donde agregaron el filtro donde se mueven de un lado a otro.

“Un fin de semana con tanta onda que hasta un Tik… hicimos”, comentó.

Tras sus revelaciones, lograron miles de “me gusta” y cientos de comentarios donde los llenaron de halagos por su relación.

“Es hermoso verlos juntos, la pareja más apasionada del mundo!! fuente de inspiración...", "qué hermosos, se me salieron las lagrimas al verlos tan felices en una sola imagen, los amo", "Son las fotos más perfectas que he visto", "Qué fotos más hermosa", "Ojalá todos podamos tener un amor así tan único y real como el de ustedes", "Si ellos terminan dejó de creer en el amor por siempre", "Me morí de amor!! Los amo", "Son la mejor pareja de este mundo", "Hermosos, que su amor siga creciendo cada día", "son los más increíblesss", "Dios mío", "Verlos felices me hace felizzzzz", "qué hermosos son", "Amo la foto número 1", "Demasiado hermosos", "Quiero poner esas fotos en todos lugares, son tan lindos. Dios los bendiga siempre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Días atrás, la famosa pareja viajó a Europa y Sebastián Rulli destacó lo mucho que le gusta viajar con la actriz.

“Viajar a tu lado Angelique es Maravilloso!! Te amo.

Qué lindos días y momentos compartidos.

Sigamos viajando juntos hacia un mismo destino: “LA FELICIDAD”

Compartir es la manera más honesta de vivir”, mencionó.

