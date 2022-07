Como Dios lo trajo al mundo, así celebró Sebastián Rulli su cumpleaños

El actor argentino Sebastián Rulli se llevó todas las miradas tras revelar una atractiva publicación de cómo ha sido su celebración de cumpleaños.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de once millones y medio de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que se dejó ver como Dios lo trajo al mundo.

“Hoy festejo la vida, como Dios me trajo al mundo hace 47 años!!

Así, o más claro échale agua.

Agradecido con la vida y las personas que han sido parte de mi historia, las que están y me hacen tan feliz y por las que faltan por venir!!

Feliz y pleno!! Enamorado y con muchas ilusiones y ganas de seguir dando batalla!!

Gracias por tanto amor y muestras de cariño!! Consciente de lo bendecido que soy de contar con tod@s ustedes.

No hay nada mejor que compartir y unir fuerzas de buenas vibras para contagiar a los que no tienen la dicha de sentir amor y gratitud.

A seguir sumando y multiplicando!!

L@s amoooo!!!

Gracias mi amor Angelique Boyer por darme chance de poner las manitas antes de tomar las fotos”, escribió en la descripción de la publicación.