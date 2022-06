Sebastián Martínez sorprendió con los pasos prohibidos de Méndez

Esta renovada versión ha logrado entretener y sorprender a miles de colombianos, pues la historia entre Méndez y Alejandra Maldonado tiene a los televidentes inmersos en la historia, muestra de ellos son los múltiples comentarios a través de redes sociales.

Sebastián Martínez vive un gran momento en la televisión colombiana con su papel de Rafael Méndez en Hasta que la Plata nos Separe, con el que ha logrado sacar múltiples emociones a sus seguidores, pues este hombre ha llevado a los televidentes a sentir desde pesar hasta alegría con sus momentos dentro de la historia.

El actor paisa decidió sorprender a sus seguidores al publicar un video en los zapatos de su divertido personaje en el que sacó todo su flow.

Los pasos prohibidos de Rafael Méndez

Sebastián quiso sorprender a sus más de tres millones de seguidores en Instagram con un divertido baile con la canción de "Ay rico rico rico" del artista Alo Michael, canción que logró ser una de las más virales de la red social y de YouTube donde cuenta con más de dieciocho millones de reproducciones.

Se puso en los zapatos de su personaje y sacó todo su flow con sus particulares movimientos y expresiones. Publicación con la que invitó a sus seguidores a comparar su baile con el de algún familiar.

Ay, Rico Rico Rico! Quien de su familia baila a lo Mendez!

Sus seguidores y colegas no dejaron pasar por desapercibido el divertido baile, pues una de ellas fue su compañera de set Carmen Villalobos quien se identificó con su baile, asimismo, cientos de internautas expresaron su sorpresa al ver a Sebastián bailar de esa forma, pues hasta llegaron a preguntarse si realmente así baila el actor.

"Hasta bailando mal, eres lo más bello; ¿A dónde con tanto flow?; Que sabor, que hermosura, me lo bailo mil veces contigo y el permiso de Katy; Yo creo que tu bailas así en realidad; Lo más sexy del mundo; no me pierdo ningún capítulo por ti, Todo lo que haces, lo haces excelente papasito".

El video que logró más de 40.000 visualizaciones a pocas horas de ser publicado, sirvió para que sus fans se divirtiera y expresaran su admiración al reconocido actor.

