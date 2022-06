La verdad de cómo se llevan Felipe Saruma y la hija mayor de Andrea Valdiri

Felipe Saruma brindó una entrevista recientemente exclusiva para SuperLike en donde habló de sus proyectos, su vida familiar y por supuesto su relación con Adhara e Isa, las hijas de Andrea Valdiri.

Pese a que sólo tiene 23 años, Felipe Saruma ha demostrado que las labores de padre las cumple a cabalidad y su vida familiar que empezó desde hace algunos meses y se formalizó con el matrimonio con la hermosa barranquillera hace poco, rueda de maravilla, eso se nota en el más reciente video que el influencer ha dejado en su cuenta de Instagram.

Pero ¿Felipe se siente realmente el papá de las niñas?, esto respondió el joven quien con una madurez extraordinaria contó cómo se acercó a la hija mayor de Valdiri y la amistad y cariño que le ha brindado.

Algo que yo le dije a Isa, pues a Adhara está muy chiquita, algo que yo le dije es, Isa mi intención es ser lo que tú me permitas ser, yo no quiero llegar aquí a decir me tienes que decir papá o hacerme pasar como tu papá si no fluye, porque tú te vas a sentir extraña