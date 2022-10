¿Indirecta? Sara Uribe envió crudo mensaje sobre las amistades que traicionan

La generadora de contenido, modelo y empresaria Sara Uribe es una de las mujeres más bellas y sonadas de las plataformas digitales y medios de comunicación, por sus emprendimientos, belleza y sensualidad y sobre todo, por el lugar que se hizo en el corazón de los colombianos en sus diferentes trabajos como presentadora en reconocidos formatos del Canal RCN.

Por si fuera poco, su relación amorosa y afectiva con reconocidas figuras del medio también la han hecho adueñarse de los titualres nacionales. Pues recordemos que la mujer no solo ha gozado de sonadas relaciones con reconocidos futbolistas y cantantes del país cafetero, sino que también es amiga cercana de las más reconocidas modelos, actrices, presentadoras y creadoras de contenido.

Precisamente en el aspecto amistoso, Sara siempre me ha mostrado muy leal e incondicional con sus personas, sin embargo y según lo ha dejado en diferentes ocasiones, estos, no siempre saben responder a su firmeza de la misma manera y han terminado decepcionándola y hasta robándola cuando ella menos se lo espera.

Al parecer, este tema volvió a hacer de las suyas en la vida de la ahora empresaria, quien no disimuló su molestia con esas personas que no saben darle el nivel que una amistad merece y a modo de reflexión se refirió al respecto.

Porque las amistades se cuidan, se cultivan, se consquistan y se valoran. A las amigas no se les roba, no se les defrauda, no se les abandona y no se les falla, porque hay mucha porquería diciendo ser tu amiga y solo se aprovechan de tu fuerza, de tu luz, de tu empuje, de tu amor y de tu corazón.