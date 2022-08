Sara Uribe ha tenido días difíciles por la salud de su hijo y la de su mamá

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la influencer y modelo colombiana, Sara Uribe, se ha mostrado agotada por los días que ha tenido que pasar entre las afecciones de salud de su hijo, el trabajo y la enfermedad de su mamá.

Sara, quien recientemente reveló cómo le ha ido a Jacobo en su escuela, subió una serie de fotos de los últimos días acompañadas de una explicación sobre todo lo que ha tenido que hacer para estar con su hijo, con su mamá y seguir respondiendo en el trabajo.

Todo empezó porque un seguidor le pregunto cómo estaba ella, cómo estaba su hijo (pues ella ha sido abierta en contar que su bebé estaba malito) y por qué estaba tan perdida. Así que ella decidió responder:

“Se me sanó Jacobo, después de unas semanas duras, trasnochadas, lloradas y pues ajá pudimos superarlo y ya está muy bien […] El sábado muy temprano me llaman de la clínica donde mamá llevaba dos meses y me dicen que debo llevarla a otra clínica porque estaba muy malita (a buscar ambulancia y cupo pa que la atiendan). Betty mañana martes terminaba su tratamiento de desintoxicación y estábamos felices porque estaba bien, muy sana y segura de contarles su testimonio” explicó la hermosa modelo.