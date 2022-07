Llorando, Sara Uribe reveló que le daba miedo salir a la calle y la “lincharan”

La empresaria Sara Uribe se sinceró con sus millones de fanáticos luego de haber asistido a un masivo evento en el que recibió todo el cariño de cientos de seguidores.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma casi siete millones de admiradores, se mostró muy agradecida por todo el amor que le han brindado.

Confesó que luego de sus escándalos y polémicas por su pasada relación con el futbolista Fredy Guarín, por las que fue duramente atacada y juzgada en redes sociales, ella no se sentía segura de salir a la calle y con fe le pidió a Dios que dicha tormenta pasara.

Mientras hablaba no pudo ocultar sus lágrimas, pero señaló que son producto de todo el cariño que le han brindado, que ella no se imaginó tener.

Señaló cuando temía que le hicieran daño al verla en algún público.

“Me daba miedo ir a las ferias, a la calle o que me mataran o que me lincharan o que me hicieran daño, me da miedo salir a una discoteca, ir a un baño sola porque de pronto me podían golpear o aruñar o tratarme mal, ¿a son de qué? Yo no sabía qué estaba pasando o sucediendo conmigo, yo no entendía nada, pero hoy todo es bonito y había que esperar en él (Dios)”, comentó.