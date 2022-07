"Necesito domir" Sara Uribe sobre el proceso médico de su pequeño

Desde hace varios días, el nombre de la presentadora y empresaria Sara Uribe se apoderó de las tendencias digitales tras dar a conocer el delicado estado de salud que atravesaba su pequeño, quien debió ser intervenido qurúrgicamente para corregirlo.

Por suerte, todo salió bien para el pequeño quien pudo regresar pronto a casa en compañía de su madre, quien se ha dedicado a cuidarlo y consentirlo en todo su proceso.

“ El príncipe de mamá está súper bien. Lo operaron de amígdalas y adenoides. Así que me les pierdo unos días para darle amor y no despegármele ni un solo segundo. Los amamos... Eres un guerrero mi negro. El gran Jacobo sostenido por Dios” , escribió.

Desde entonces, se ha mostrado un poco ausente de sus perfiles sociales, donde habitualmente tiene una amplia interacción con sus millones de fanáticos, quienes se han mostrado atentos y preocupados por el bienestar de su pequeño y el de ella misma, quien se ha visto muy cansada en las últimas jornadas.

Para confirmarm estas suposiciones salió Sara hace tan solo unas horas, a contarle a sus fanáticos que efectivamente ha tenido unos días complicados donde ni siquiera a podido conciliar bien el sueño, debido a las molestias que tiene Jacobo en las noches.

Aquí donde me ven hemos pasado tres noches sin dormir muy bien, tengo muchas ojeras, me tocó dejarlo hoy con la tía que me lo cuído muy bien para poder irme a trabajar y aquí estamos cierto, al pie del cañón, ¿cierto, que estamos comiendo suavecito? aquí estoy cuidándolo porque tiene que masticar muy bien para que no me duela, ya le di los remedios, entonces ojalá y me duerma bien