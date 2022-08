Con tristeza, Sara Uribe reveló decepciones en su vida

La creadora de contenido y empresaria antioqueña Sara Uribe abrió su corazón con sus millones de fanáticos, sobre los temas personales, familiares y profesionales que la han dejado fría, por las decepciones, traiciones o malos actos que han hecho en determinado momento.

Puedes leer: El gesto por el que Sara Uribe y Juan Duque se volvieron tendencia

Esto, lo confesó mediante la dinámica de preguntas donde sus seguidores le contaron los acontecimientos que a ellos los ha dejado fríos. Posteriormente, Sara aprovechó su turno e interacción para sincerarse con las suyas.

Comenzó revelando que la deja de una sola pieza cuando las marcas son desagradecidas con el apoyo que ella mediante sus redes y reconocimientos les ha dado cuando apenas estaban surgiendo y luego, cuando lograron un posicionamiento se olvidan que ella estuvo ahí para ayudarlos a crecer y hasta tiene la conchudez, de después pedirle más ayuda gratuita.

Por si fuera poco, dijo que esto no solo vivía con marcas y personas conocidas sino con la misma familia, que igualmente quieren que ella les haga pauta publicitaria de por vida, sin reconocer ni valorar su trabajo con algún pago. Contrario a ello, se enojan cuando ella no les hace publicidad gratuita o cuando no les regala productos o servicios de sus empresas de belleza.

Te puede interesar: Sara Uribe les envió reflexivo mensaje a los influenciadores

Sara sobre su molestia con influencers que abusan

Aprovechando su dinámica, también reveló que le molesta cuando los creadores de contenido tampoco valoran el trabajo de empresarios que con esfuerzo económico, personal y físico han montado sus emprendimientos y quieren aprovecharse de "su reconocimiento" para obtener más productos o servicios de los que debería, para después hacerse el loco con la pauta que debería hacer.

Uno a veces como persona del medio lo invitan a algún lugar y uno abuse de las marcas que lo contraten a uno, ejemplo, me llevan a una empresa de ropa y el dueño que se ha esforzado tanto saca su colección y le dicen a uno "¿quiere algo?" y usted de aprovechada saque mejor dicho de todo y después no saque las pautas con amor o hasta se haga el loco para hacerla.

Culminó revelando que la deja fría que después de ella generar empleo con amor, los empleados terminan abriendo denuncias en su contra, con el único propósito de hacerle daño o sacar algún bien económico sin un fundamento real. También habló de los socios en los que ella ha confiado y que después terminan traicionando su confianza y nobleza, para sacar ventaja económica de los tratos iniciales.

Lee también: Jacobo contó una infidencia de Sara Uribe e hizo reír a los seguidores