Jacobo contó una infidencia de Sara Uribe e hizo reír a los seguidores

Sara Uribe es una de las empresarias y modelos más importantes de nuestro país, la también presentadora se ha ganado el corazón de los colombianos por su profesionalismo y por su cercanía con sus seguidores en sus diferentes redes sociales.

De hecho, Sara suele ser muy activa en sus redes, a través de ellas comparte diferente contenido digital con el cual entretiene y hacer reír a sus fans; sin embargo, su hijo Jacobo se ha convertido en el gran protagonista de varias de sus publicaciones.

Desde que nació Jacobo, Sara ha intentado mantener al día a todos sus fanáticos sobre su faceta como madre, y hasta ha compartido graciosas anécdotas junto al amor de su vida.

Vale la pena mencionar que, el pequeño Jacobo nació fruto de su relación con el futbolista Fredy Guarín, con quien sostuvo varios años de relación.

Por el deportista, y en esa época, Sara renunció a su vida laboral y personal con tal de iniciar un nuevo camino junto a él en China; no obstante, las cosas no salieron como ellos esperaban y luego decidieron tomar caminos por separado.

Sara siempre se ha mostrado muy sincera con sus seguidores, habla sin tapujos; de hecho, en ese momento confesó que fue muy duro toda esta situación; sin embargo, es consciente de la fuerza que le dio su hijo para salir adelante y transformar todo este sufrimiento en aprendizajes.

Actualmente, Sara Uribe está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida, laboralmente la vemos muy activa y ni se diga de la felicidad que le da compartir con su hijo Jacobo.

En las últimas horas, Sara Uribe compartió un divertido video de su hijo Jacobo, quien no dudó en dejar en evidencia a su mamá y en contar una infidencia de la influencer.

Resulta que, en el video que publicó la empresaria, vemos a Jacobo (en tono misterioso) llamando a los seguidores, como diciendo: “tengo algo importante que contarles”.

Psss, psss. Les tengo un chisme, no me gusta, come muchos dulces mi mamá por la noche, pero a mí no me deja comer dulces