Sara Uribe les envió reflexivo mensaje a los influenciadores

La generadora de contenido, modelo y empresaria Sara Uribe ha dejado ver durante varios días una actividad en la que ella y otros influenciadores hacen parte. Un viaje donde ella asegura en sus redes sociales ha aprendido mucho más de lo que ella pensó aportar.

Y es que se ha dejado ver en colegios, en sectores populares, pero también con comunidades, familias y hasta sembrando árboles, todo con un objetivo donde ella ha aprendido muchas cosas que no están en lo material, sino en esas simples que se vuelven todo, con mucho más valor.

Es por eso que sus más recientes historias en su cuenta de Instagram dejaron ver que ella estaba muy emotiva por lo que estaba viviendo, pero sobre todo por lo que estaba aprendiendo y el poder tan grande que tienen las redes sociales, pero que a su juicio muy pocas veces se viralizan a quienes de verdad influyen o hacen un trabajo de conciencia y de amor para los otros.

El mensaje de Sara fue directo

Ante su experiencia, Sara Uribe decidió dejar un claro mensaje a los influenciadores, sobre todo a aquellos que por medio de su contenido llegan a mucha gente, pero llega a muchas más cuando viralizan temas que no ayudan ni aportan a nada. Sara no los criticó, pero sí les dejó saber, sin dar nombres ni hablar de nadie en específico, que no es bueno publicar siempre las excentricidades, los lujos, las casas, mucho menos cuando no se sabe si el que te mira está luchando mucho, por lo menos para un pasaje de bus.

Además, Sara Uribe fue muy directa a relatar que muchas veces esas vidas no son tan perfectas y que detrás de los lujos siempre hay deudas. “A veces son como una riqueza pobre. O les muestran su casa, uno no sabe si la deben toda, muestras su carro y están endeudados hasta la coronilla, y a veces la gente no tiene ni para el bus”.

Sara Uribe pidió que se de otro ejemplo, sobre todo en aquellos influenciadores que agreden a los miembros de su familia, ni sus esposas, ni sus hijos. “Veo influenciadores que se van al exterior, muestran droga, se drogan, se burlan de la inocencia de las personas, y yo digo, ¿esto es lo que estás mostrando, esto es lo que tú eres?”, expresó la empresaria.

Y antes de que le dijeran, “¿Y es que usted no muestra?”, Sara Uribe decidió cerrar su mensaje asegurando que lo que busca es que desde esas ventanas se motiven para que a todos les vaya bien, pero que si lo único que se muestra es esos ejemplos que puso, ella se pregunta, “¿es eso lo que le estás dejando al mundo?”.

