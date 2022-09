Sara Uribe respondió a hater que la calificó de “mujerzuela”

En las redes sociales siempre los internautas están muy pendientes de la empresaria, modelo y presentadora Sara Uribe, sin embargo, en los últimos días esa atención ha crecido para conocer cualquier pronunciamiento de Sara sobre el conmovedor mensaje de su expareja, el jugador Freddy Guarín.

“De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente estas lagrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más. Mi gente estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito dios y dejar que sea el quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné”, fue parte del mensaje del deportista colombiano junto a una fotografía en primer plano, donde se veía bastante conmovido.

¿Indirecta? Sara publica un mensaje que causó dudas en sus seguidores

Luego de ese post de Guarín, Sara a través de sus historias compartió un corto texto. Sobre una imagen de una flor, en medio de tierra árida, había un mensaje que decía “me enterraron, sin saber que yo era semilla”. Y luego de estas palabras, Sara escribió “Nos… pero se te olvidó que éramos”.

Muchos en las redes creyeron que se refería a Guarín, pero la modelo no ha salido a confirmar ni desmentir nada. En varias de las reacciones se habría etiquetado a Sara y ella respondió a una de estas, específicamente a las palabras de un internauta que la atacó diciéndole “mujerzuela” y pidiéndole que no se “metiera” con Pauleth, la actual pareja de Guarín.

La fuerte respuesta de Sara a hater

“Haciéndose la víctima cuando usted perfectamente sabía que estaban destruyendo un hogar. Es normal en mujerzuelas como usted. Deje de meterse con Pauleth asiliconada!!”, fueron las palabras de la internauta para Sara.

La modelo fue un poco más extensa en su respuesta a esta persona, en sus palabras le dijo que no pensaba en bloquearla de sus redes sociales, pues quería que ella fuera testigo de sus triunfos.

“Voy a dejarte acá sin bloquearte y sin restringirte soloooooo para que me veas triunfando, bailando, viviendo, amando, bailando, sin dolor en los huesos, caminando, con pelo y uñas largas, con mi hijo, ganando mi dinero y ganandoooooo muy bien y bastante que me pagan por mi trabajo”, fue la primera parte de la respuesta de Sara.

Uribe además mencionó sus amores del pasado, sin decir sus nombres, y aseguró que tiene muy buenas relaciones con ellos. La antioqueña también envío buenos deseos a Pauleth, la novia de Guarín, y dijo que le bastaba con ser la reina de Jacobo, su primogénito y fruto de su relación con el futbolista colombiano.

“…para que veas cómo mis exs me quieres y me respetan y la relación que tengo con ellos, solooooo por eso te voy a dejas, ahhhh y a la patrona, le deseo solo cosas lindas y mucho amor y respeto para ella y que siga siendo la patrona siempre porque yo no soy ni quiere volver a emplear obreros para verme de esta manera así que yo con ser la reina de mi Jacobo y la reina de Dios, tengo y me basta.

Ahhh y la arepa me la como sola porque a veces no la comemos los tres y ni cuenta se dan”, escribió Sara.