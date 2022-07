Sara Uribe y el claro mensaje a quienes prefieren ser “la segunda opción”

En sus historias de Instagram, la empresaria Sara Uribe dejó un contundente mensaje a sus miles de seguidores, y todo empezó por una fuerte declaración que una de sus seguidoras decidió dejarle en sus mensajes privados.

Sara Uribe, ante el mensaje de su seguidora, donde le contaba que su expareja la había dejado hace dos años, para irse con una prima, pero que regresó, y aunque no la ha dejado a ella, pues tienen una casa juntos, siente que no es lo mismo, que él no le demuestra interés y que siente que no sabe qué hacer. Sin embargo, le cuenta la seguidora, que, pese a que en estos momentos está de viaje, ella ha pensado en si de verdad quiere eso para su vida, una persona que no la valora y no la pone como primera opción, pero al mismo tiempo le da miedo quedarse sola.

Ella no dudó en responderle, pero no solo a ella, sino a todas las personas que sienten que ser la segunda opción está bien, que por temor a quedarse solos no dan ese paso de amor propio, que esperan una llamada, un mensaje o verse con esa persona en un lugar oculto porque no son la prioridad, no solo la primera opción, sino el plan B.

Sara Uribe habló desde el corazón lo primero que hizo fue destacar que “no se puede ser el plan B de nadie, el plato de segunda mesa”, “no puedes ser el sobrado de nadie”, expresó en sus historias de su cuenta de Instagram y además de forma muy clara dijo que este mensaje no era solo para las mujeres, sino también para los hombres que muchas veces también sufren y están en esta situación.

La invitación de Sara

Ante esta dura declaración de una de sus seguidoras, Sara Uribe pidió a todos que amaran tan profundo, tan fuerte, con todo lo que tuvieran, que cuando esa persona quiera volver, no tengas más para darle y así sepas que no puedes volver, que no hay regreso ni segunda oportunidad.

La empresaria pidió a quienes pasan por esta situación que no dejen que nadie los ponga como segunda opción, que “lleguen a tu casa luego de haber estado con alguien más y que toquen tu cuerpo que es tan sagrado”, por el contrario, los invitó a busca a alguien con quien puedan compartir sueños, ir de la mano y comerse el mundo juntos, salir adelante juntos.

