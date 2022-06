Sara Uribe y el baile con el que reveló que está “libre”

Desde que la empresaria Sara Uribe terminó su relación con el jugador de futbol Fredy Guarín, con quien además tuvo un hijo, el pequeño Jacobo, no se ha dejado ver con algún nuevo amor.

Te puede interesar: Sara Uribe se dejó ver en redes derrochando belleza y esto le dijeron

Y es que vale la pena destacar que el amor entre ellos empezó de una forma no particular, porque hubo muchos comentarios, versiones y más sobre su relación, y aunque al tiempo de nacer Jacobo, ellos se separaron, Fredy sí ha tenido relaciones que las ha hecho públicas, pero ella no, por lo menos no en redes sociales.

Incluso, en varias ocasiones, Sara Uribe ha dejado ver cómo su hijo Jacobo ha manifestado públicamente que no le gusta que su mamá salga y tampoco la deja tener novio. Sin embargo, y pese a esto, su más reciente publicación en su cuenta de Instagram y el mensaje que decidió dejarle, demostrarían lo contrario.

Y es que Sara Uribe no solo se dejó ver bailando con una ajustada y diminuta lencería, sino que además se dejó ver moviendo su cuerpo al son del tema musical más reciente de Karol G donde destacó que “estaba con alguien, pero ya estoy free”, como quien estaba en compañía, pero ahora está soltera y se pude ver con alguien más.

¿Sara busca un nuevo amor?

Aunque Sara Uribe no dio más explicaciones en el video que debió publicar en parte para dejarse ver bailando por un buen rato toda la canción de la artista urbana paisa, más de uno comentaron que estaba de nuevo en la soltería, y que incluso era un mensaje que le dejaba de forma indirecta a alguien más del que no dio detalles.

Pero no solo eso, sino que muchos de los comentarios también se fueron a lo directo, pues saberla “soltera”, les dejó hacerle llegar un mensaje de amor, donde desacataron su belleza, pero también no dudaron en dejarle saber que “eres hermosa, de todo mi gusto”, “ojalá un día pudiera conocerte”, “qué buena noticia”, “eres la mujer de mis sueños", "cada día te pones más hermosa”, y más palabras en esa línea de amor muy directo para la empresaria.

No dejes de leer: Papá de Sara Uribe le advierte que la quiere meter a un reformatorio

Candidatos hay, por lo menos así lo dejaron saber en sus redes sociales, pero no se sabe si alguno de ellos será esa persona a la que Sara Uribe le dedicó el mensaje o si simplemente es una forma de demostrar que es fanática de Karol G y que baila todos los temas musicales que saca la cantante y se convierten en un éxito.

Lo cierto es que sus movimientos, y además el look que decidió usar para demostrar sus habilidades para el baile, dejaron a más de uno enamorado de ella y su personalidad.