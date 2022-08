Sara Uribe envía un profundo mensaje de empoderamiento femenino

En su cuenta de Instagram con más de 6 millones 800 mil seguidores, la modelo e influencer paisa Sara Uribe, publicó un video con un mensaje hacia las mujeres que la siguen.

En el video, Sara, quien recientemente ha tenido días difíciles por la salud de su hijo y la de su mamá, luce un vestido azul muy bello que resalta sus curvas y la hace ver sensual. En el texto de este, Sara se expresó sobre la fuerza que las mujeres deben tener en la vida.

“Oye tú. Lo que no te mata te hace más fuerte porque, por más dura que sea la tormenta, siempre hay un amanecer. No te rindas, levántate con más fuerza, camina con más seguridad y grítale al mundo que ahora… ¡Eres más fuerte!”

En la descripción del video, Sara puso algunas etiquetas que dieron a entender que ese era un mensaje de empoderamiento femenino.

“Oye, tú. Lo que no te mata, te hace más fuerte. #UnMensajeParaTi #MujerEmpoderada #SaraUribe #ASolasConSara #MensajesInspiradores #MujeresBrillantes #Empoderamiento #FuerzaFemenina” escribió.

El video fue publicado hace menos de cuatro horas y ya cuenta con más de 5.900 likes y varios comentarios en los que sus admiradores le explican lo mucho que la quieren y, además, le agradecen por ese gran mensaje. Sin dejar de lado a aquellos que destacan su atuendo.

“Tu amor hace que solo quiera estar a tu lado. Junto a ti la vida pasa volando, las horas son segundos y no quiero estar sin ti. Mi dulcinea. Aunque muchos solteros enamorados hay de ti, yo por ti la cabeza perdí” escribió uno de sus fans.

“@sara_uribe Anoche soñé contigo y me gustó, pero no te digo qué para que se me cumpla ¡Mamacita!” comentó otro de los seguidores.