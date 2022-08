Marcela Reyes explicó por qué dejó de ser tan ‘explosiva y polémica’

La Dj de guaracha e influenciadora paisa, Marcela Reyes, quien recientemente tuvo un tremendo susto en un avión, asistió a una entrevista con el medio nacional ‘La mega’ Medellín y allí habló de varios aspectos de su vida.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 2 millones y medio de seguidores, mostró una de las confesiones que hizo en esta entrevista, la cual tenía que ver con los adjetivos que le dan a la hora de presentarla: ‘la polémica Dj de guaracha, Marcela Reyes’.

“Medallo. Bueno yo quiero hacer una aclaración. Esa mujer polémica ha ido desapareciendo. Yo me siento una mujer renovada, ya como que me controlo porque antes era una bomba muy explosiva y yo dije ‘bueno, le voy a recibir el consejo a Greeicy y a Mike’ que me vieron en Bogotá y me dijeron ‘cálmate un poco, enfócate en la música, no hagas tanta polémica’ y yo dije ‘bueno, está bien’ y yo lo estoy intentando y siento que me está yendo bien” explicó la creadora de contenido a los locutores del programa.