‘La señora editó el video’: Epa Colombia vuelve a defender a sus escoltas

Este lunes 1 de agosto se conoció la denuncia de una usuaria en las redes sociales que contaba una mala experiencia que pasó con la famosa creadora de contenido Daneidy Barrera más conocida como Epa Colombia.

De acuerdo con la persona que puso la denuncia, Epa Colombia estaba intentando colarse en un restaurante de comida rápida y ella, junto con su familia, no la iban a dejar, por lo que los escoltas de la influencer los ‘amenazaron’ mostrándoles las armas que llevaban, algo que no sólo los asustó, sino que también los indignó.

Por su parte, Epa explicó en sus redes sociales que esto que dijo la señora era mentira y que “esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el Gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. La gente acomoda y graba y edita a su estilo, pero no amiga, yo soy una vieja re humilde”.

No obstante, la mujer volvió a contestar a estas acusaciones de Daneidy diciendo que era la última vez que iba a hablar del tema, pues ella ya puso la denuncia con las autoridades pertinentes y no tiene porque volver a referirse al tema públicamente.

“No hubo una víctima, fueron 3, mi papá, mi hermano (menor de edad) y yo, ninguno estaba tomado o borracho, mi mamá quién fue la persona que junto con los del establecimiento, que le reclamaron por su actuar, no estaba borracha. No, mi papá no es grosero, él no usa esas expresiones, No, sus escoltas no actuaron bien y simplemente estaban haciendo su trabajo, sus escoltas amenazaron con un arma” escribió la joven.