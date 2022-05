Sara Corrales dedica reflexivo mensaje sobre resaltar el brillo de los demás

La actriz Sara Corrales dedicó un reflexivo mensaje a sus millones de fanáticos sobre la importancia de dejar brillar a los demás, en especial cuando se trata de una relación de pareja.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, compartió un video en el que recopiló algunas imágenes siendo muy feliz.

En la grabación se dejó ver realizando una acrobacia, bailando y sonriendo en medio de un entrenamiento.

“Si la ves sonriendo como una pinche loca, déjala, no sabes cuántas pinches lágrimas le contaron”, es el audio que se escucha de fondo.

Allí aprovechó y dejó unas contundentes palabras sobre la importancia de resaltar lo mejor de la otra persona y dejarla volar si no se le brinda nada bueno.

“No la opaques, hazla brillar.

No la desees cuando ya no está, valórala cada segundo cuando si está.

No le des regalos caros, dale tu tiempo, tú admiración y tu apoyo incondicional.

No le prometas que vas a cambiar, sorpréndela con tus actos.

¿No la haces feliz? Déjala volar y encontrar su paz en otro lado”, escribió en la descripción de la publicación.