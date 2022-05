Sara Corrales reveló qué es lo que más le gusta de ella, entre otros detalles

La actriz Sara Corrales despejó algunas inquietudes de sus millones de fanáticos sobre su personalidad y entrenamientos físicos.

Te puede interesar: Sara Corrales dedicó amoroso mensaje a su mamá con tiernas fotos junto a ella

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la paisa activó la herramienta de preguntas y allí le realizaron varios interrogantes.

Sara Corrales responde varias preguntas de sus fans

Entre ellos, qué era lo que más le gustaba de ella, destacando varias de sus cualidades.

“Que soy inteligente, juiciosa, apasionada, trabajadora, un ser lleno de amor, de luz, de cosas hermosas para entregar, ay el anuncio clasificado”, expresó.

También le preguntaron sobre hace cuántos años lleva entrenando y fortaleciendo su cuerpo, resaltando que casi toda su vida.

“Yo llevo entrenando toda mi vida, desde los 13 años entreno con pesas, pero no significa que usted tiene que entrenar mil años para ver resultados, con que usted lo haga a consciencia y con buena alimentación, empieza a ver resultados rápido”, dijo.

Asimismo, la cuestionaron sobre cómo hace para tener motivación siempre a la hora de ir al gimnasio.

“Lo primero que hay que hacer es no ver la ida al gimnasio como un sacrificio, si lo ve como un sacrificio es porque no le gusta, cambie de ejercicio, busque qué le gusta hacer jugar tenis, fútbol, montar bicicleta, qué sé yo. Encuentra tu pasión, no veas al deporte como un sacrificio, error”, agregó.

Por otra parte, la interrogaron sobre si considera que ha sufrido mucho para lograr el éxito del que hoy goza y señaló que no, pues cada cosa que le ha pasado se la ha disfrutado.

“No, creo, porque he disfrutado cada paso que he dado para llegar a donde estoy, hay que disfrutar del camino, amo lo que hago y eso hace que no lo sufra, me lo disfruto y lo gozo día a día”, dijo.

En cuanto a qué personaje de televisión ha disfrutado más hacer, mencionó que no tiene un favorito.

“Todos los personajes que he hecho los he disfrutado muchísimo, cada uno tiene como su magia, algo que me enseña y de lo que aprendo muchísimo”, puntualizó.

Por otra parte, protagonizó un divertido Reel, con el que confesó lo mucho que le ha gustado hacer lip sync.

“Oiga, me está gustando esto de los Reels, no joda, están muy chistosos. ¿Cuál les gustaría que hiciera? Mándenmelos porfa”, escribió en la descripción de la publicación en la que logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos.

No dejes de leer: Sara Corrales divierte a fans con video cantando y no sale como esperaba