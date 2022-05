Sara Corrales divierte a fans con video cantando y no sale como esperaba

La actriz, modelo y empresaria paisa Sara Corrales divirtió a los más de tres millones de seguidores con un video suyo en el que aparece cantando y con humor se refirió a cuando ese tipo de grabaciones no salen como se imaginaba.

Sara Corrales divirtió cantando porque no salió como imaginaba

"¡Por favor díganme que esto no me pasa solo a mí! Grabar un video cantando y oh sorpresa, al revisarlo no me oía cómo me imaginaba. Quiero leer sus experiencias jajajajaja", escribió Sara Corrales en la publicación que superó los 21 mil me gusta y 450 comentarios en tan solo 14 horas.

La canción elegida por la actriz en la grabación es I Will Always Love You de la estadounidense Whitney Houston y posteriormente se escucha un divertido audio en el que la voz claramente no es la mejor.

Cientos de seguidores de la paisa aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarla por su apariencia y reír al estar de acuerdo con ella.

"Juro que canto divino. Pero algo pasa cuando me escucho. Pero igual me siento regia", "uno jura que canta brutal y na", "me encanta", "hermosa", "suele suceder y uno cree que canta espectacular", "no eres la única. En ocasiones estoy inspirada cuando sale los anuncios y queda mi voz tipo Chimoltrufia" y "la mejor actriz" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Sara Corrales.

La empresaria compartió recientemente en Instagram tanto con fotos como con videos cómo hacer cardio desde casa.

"Cardio derrite chicharrones. ¡Amigos, si ustedes lo que quieren es quemar grasa, mejorar su coordinación, poner en actividad su cerebro, tener un gasto energético poderoso, quemar calorías, mejorar su tono muscular, densidad ósea, capacidad pulmonar, mejorar la resistencia cardiovascular y muscular, bajarle 80 grados al estrés, hacer conexiones neuronales, divertirse, etc… ¡Péguese pues a la cuerda!", escribió Sara Corrales.

La actriz agregó: "¡créame que ya a quedar como chancla vieja! ¡Eso es un cardio muy hijuemadre, ehhhhh ave María! Qué cosa tan dura ome. (Dura, pero sabrosa) ¡Los vi pues! Mándenme videos intentándolo”, agregó Sara Corrales en la descripción de la publicación.

Cientos de seguidores halagaron a Sara Corrales y aseguraron en los comentarios que se sumarán con mucha disciplina al reto.

