Sara Corrales dedicó amoroso mensaje a su mamá con tiernas fotos junto a ella

La actriz Sara Corrales dedicó un amoroso mensaje a su mamá en marco del Día Internacional de la Madre.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones de seguidores, la paisa compartió un carrusel con varias fotografías junto a su mamá.

Con dichas instantáneas aprovechó para expresarle una vez más públicamente lo mucho que la ama.

“Cómo no amar con todo mi corazón a esta mujer que me trajo con tanto amor a este mundo, que me deseó como a nadie en la vida, que me ha cuidado cada segundo de mi existencia, que me ha llenado de abrazos, besos y caricias por décadas, que es la única persona que ha pisado este planeta que ha estado a mi lado sin importar la situación, buena, mala, fea, o cómo sea. Ella y sólo ella es la única que se merece todo mi tiempo, y ser la dueña de mi corazón. TE AMO MAMÁ! Gracias por tanto siempre”, escribió en la descripción de la publicación.