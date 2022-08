Sara Corrales conmocionó con inspirador mensaje al correr su primera maratón

La hermosa actriz colombiana Sara Corrales sigue conquistando a los internautas en las redes sociales no sólo con su innegable belleza, dotes artísticos, sino con inspiradores mensajes que promueven un estilo de vida más saludable.

En una publicación en Instagram, donde tiene 3.2 millones de seguidores, Sara compartió el que ha sido uno de sus mayores retos. Con mucha emoción la colombiano contó que México fue testigo de su primera maratón, algo que hasta hace unos meses parecía una actividad imposible en su vida.

Aunque Sara demuestra continuamente que el ejercicio es parte fundamental en su vida, correr no era una práctica habitual por algunos problemas físicos y, ahora cree ella, mentales.

Según relató la guapísima artista un dolor en la rodilla le impedía correr, sin embargo una gran amiga la motivó a hacerlo y poco a poco fueron aumentando los kilómetros, demostrándose que los “obstáculos” estaban en su cabeza.

“Hace unos meses decía: “es que yo no corro, es que me duele mucho la rodilla, es que yo no soy buena corriendo” bla bla bla. Es increíble cómo la mente te limita, verdad? Un día entré casi obligada por mi amiga del alma @myrosvc a una clase de runners con @diegosuarez_km en @lafabricawellness, y ohhhhh sorpresa, me empecé a dar cuenta que me encantaba correr, que mis pensamientos positivos le quitaban espacio a los negativos, me sentía taaaan poderosa y fuerte haciéndolo, y que mis obstáculos estaban siendo creados solo por mi cabeza”, fueron las primeras palabras que escribió Sara en el post donde celebró emocionada su primera maratón.