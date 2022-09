¡Como toda una modelo!, Salomé Rodríguez cautiva durante desfile de moda

Salomé Rodríguez, hija de la empresaria Daniela Ospina y el futbolista colombiano James Rodríguez, con sólo 9 años ya tiene millones de enamorados de sus innegables talentos artísticos.

Y es que ‘Salo’, como cariñosamente la llama su mamá, ha demostrado lo mucho que ama el baile y la destreza que tiene a la hora de mover la cadera. La joven fácilmente deja a más de una con la boca abierta cuando postea videos con diferentes coreografías.

Sin embargo, no es la única habilidad artística de Salomé ya que también se ha dejado ver en algunas oportunidades posando junto a su mamá para la empresa de ropa deportiva que tiene Daniela.

Salomé como modelo en el lanzamiento de la empresa de su mamá

Y el lanzamiento de la nueva colección ‘Euforia’ de la modelo y empresaria Daniela Ospina con su marca Danfive, no podía realizarse sin la participación de la pequeña hija del futbolista colombiano.

Durante la pasarela, que además fue emitida en un live por Daniela Ospina, Salomé y otra niña cerraron la presentación, desfilando como todas unas modelos profesionales, con una gran sonrisa y pasos firmes. Las jovencitas recibieron varios aplausos y fueron ovacionadas por los asistentes al show.

Luego, cuando Daniela salió para terminar la muestra de la nueva colección junto a todas las modelos, Salomé le dio la mano a su mamá y la acompañó en este último recorrido por la pasarela.

Además de los aplausos que recibieron durante el evento, Daniela y Salomé también recibieron miles de elogios en la red social de Instagram donde se transmitió en vivo. Lo que más destacaron los internautas fue que Daniela incluyó a mujeres con cuerpos totalmente diferentes.

“Me encanta esa inclusión! Así somos las mujeres diversas y con infinidad de diferentes cuerpos y formas”, “más mujeres reales”, “Biennn Dani”, “qué orgullo”, “Tantoooo por decir 🥹🥹🥹 que bellezaaaa muy TESA”, “Te mereces las cosas más increíbles del mundo”, “felicidades amor”, “Te mereces esto y más, bendiciones mil”, escribieron los fanáticos de Ospina en la plataforma digitales.

“…En el momento en el que podamos impactar y hacer cambios positivos en nuestra sociedad, yo creo que estamos haciendo algo correcto…. Esa es la invitación yo sé que todos de alguna podemos ayudar, podemos transformar, el amor todo lo puede…”, fue el mensaje de Daniela después del desfile.

Sobre la participación de Salomé en el lanzamiento, Daniela confesó que su pequeña es bastante proactiva y siempre quiere participar en todas las actividades, “siempre me dice por qué no me llevas, por qué no me haces, por qué tú si y yo no”, dijo Daniela.

A esas palabras, Daniela agregó que ella aprovecha eso para que su hija siga aprendiendo varias cosas de la vida con ejemplo, con la marca de la empresa y los valores que ella impregna en cada uno de sus proyectos.