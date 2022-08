¿Qué pasó con sus cejas? Rosalía lució nuevo look y dejó a todos boquiabiertos

La cantante Rosalía dejó boquiabiertos a miles de sus fanáticos luego de mostrarse luciendo un nuevo look.

La artista ha optado por lucir muy diferente en varios de sus conciertos tras su gira “Motomami” y su estilo para su concierto en Brasil dejó atónitos a muchos de sus admiradores.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene cerca de 22 millones de seguidores, la española compartió un carrusel con varias fotografías en las que mostró su imagen para su show en Sao Paulo.

En la primera instantánea se mostró momentos antes de arreglarse dejándose ver posando frente al espejo de su habitación en pequeñas prendas, con las que dejó al descubierto gran parte de sus curvas.

Posteriormente reveló varias imágenes de uno de sus outfits para su presentación, con el que más llamó la atención, pues decidió un vestido de color negro con brillos, con el que dejaba ver sus caderas.

Rosalía sorprende con su cambio de look

Sin embargo, lo que capturó la atención de todos fue que decidió llevar una peluca con la mitad del pelo de color negro y la otra mitad de color rojo; además de lucir un maquillaje poco convencional, tapando la forma de sus cejas reales y haciéndose una delgada línea alta simulando que fuera sus cejas cambiando por completo la forma de su rostro.

También publicó algunas fotografías de lo que fue su concierto en esta ciudad.

Tras su revelación, logró más del millón de “me gusta” y miles de comentarios al respecto, donde muchos aplaudieron su originalidad y belleza, mientras otros no tardaron en criticarla.

“Increíble", "te amamao mami, Abafa", "Chicaaaaaaaa qué diceeeees! Ojalá te ha encantado!", "Me gusta este truco de cejas", "muy linda", "maravillosa", "te amo", "demasiado", "ay no, esas cejas así no", "qué cambio por Dios", "te queremos", "me enamoré", "perfecta", "maravillosa", "esas cejas no", "quiero ir a una fiesta de motomamis con las cejas así", "la más, más, más", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la artista sigue cautivando a sus millones de fanáticos con sus originales looks y con su música alrededor del mundo, teniendo grana cogida en sus presentaciones.

Además, de seguir promocionando su más reciente sencillo “Despechá”, cuyo videoclip suma más de 34 millones de reproducciones en YouTube.

